Çizim Tableti Nasıl Kullanılır? Çizim Tableti Telefona ve Bilgisayara Nasıl Bağlanır?

Çizim tableti nasıl kullanılır diye araştıranların, çok basit bir mantığı olduğunu anlamaları gerekir. Grafik alanında faydalanıldığını bilmeyenler, çizim tableti ne işe yarar diye düşünür. Çizim tableti kullanım alanları, illüstrasyon, modelleme ve çizimdir. Çizim tabletleri nasıl çalışır diyenlerin, bunun için grafik tablet kalemine ihtiyacı vardır. Çizim tableti bilgisayara nasıl bağlanır? Çizim tableti telefona nasıl bağlanır? İşte detaylar…

Çizim Tableti Nasıl Kullanılır?

Yaygın olarak bilinen adıyla grafik tablet, dijital dünya için hazırlanan çizimlerin, grafiklerin, illüstrasyonların ve modellemelerin yapımında kullanılır. Bu nedenle, farklı pek çok meslek grubunun ihtiyaç duyduğu teknolojik bir cihazdır. Bu alet üzerinde çizim ve tasarım yapmak için grafik tablet kalemi de kullanılır. Günümüzde çizim tabletinden çoğunlukla şu alanlarda yararlanılır:

Web sitesi tasarımlarında

Sosyal medya için hazırlanan görsellerin tasarımında

Logo ve banner tasarımında

Paket ve ambalaj tasarımında

Mimari projelerde

İllüstrasyon çalışmalarında

Fotoğrafçılıkta

Basılı yayınlarda (dergi, gazete, katalog vb.)

Çizim tableti, başta grafik tasarımcıların olmak üzere art direktörlerin, fotoğraf sanatçılarının, illüstratörlerin, editörlerin, mimarların ve hatta mühendislerin ihtiyaç duyduğu bir cihaz olarak bilinir. Tableti kullanmak için Adobe Photoshop, Illustrator ve Indesign gibi bazı tasarım programlarının yüklenmesi zorunludur.

Çizim Tableti Telefona ve Bilgisayara Nasıl Bağlanır?

Grafik tabletleri bilgisayara bağlamanın çok kolay iki yolu bulunur. Kablosuz olarak bağlanabildiği gibi USB bağlantı kablosu ile de bağlamak mümkündür. Böylece bilgisayara yüklü olan Illustrator, Photoshop, Indesign, Corel Draw ve AutoCad gibi tasarım programları, grafik tablet ile eş zamanlı olarak çalıştırılabilir. Bu cihaz aynı zamanda, farklı bir tablete ve akıllı telefona da bağlanabilir. Bunun için her ikisinin de Bluetooth özelliğini aktifleştirmek gerekir. Grafik tableti diğer cihazla eşleştirerek bağlantı kurulabilir. Bu bağlantı yöntemi, pil gücünü çabuk tükettiğinden dolayı grafik tabletin, diğer tabletin veya telefonun yeteri kadar şarj edilmiş olmasına dikkat edilmelidir.