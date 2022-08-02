Cizre’den, Ankara’ya araba almaya geldi! Dolandırıcılar tarafından öldürüldü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde muhasebecilikle yapan iki çocuk babası Hüseyin Angı, internet üzerinden beğendiği aracı almak için gittiği Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından cebindeki 40 bin lirası gasp edildikten sonra silahla öldürüldü. İki sanık hakkında "Ağırlaştırılmış müebbet' ve 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı



23 Mart'ta Şırnak'tan Ankara'ya araç almak için gelen Hüseyin Angı'yı öldüren ve cesedini Gölbaşı ilçesi Dikilitaş Göleti yakınındaki sazlık alana atan İbrahim Ay ve Recep Sarı hakkında, 'Cinayet', 'Silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından 'Ağırlaştırılmış müebbet' ile 39 yıla kadar süreli hapis cezası istemiyle dava açıldı.





SUÇLARINI KABUL ETTİLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Ay'ın başka kişileri de sahte araç ilanlarıyla dolandırdığı belirtilerek, "İbrahim Ay'ın aslında olmayan aracı satacakmış gibi gösterip kapora bedeli alıp menfaat temin ettikten sonra il dışından gelen Hüseyin Angı'nın üzerinde getireceği veya hesabında bulunup aktaracağı araç bedelini ele geçirip borçlarını ödemeye karar verdiği ve bu doğrultuda kendisi gibi bankaya borcu olan arkadaşı Recep Sarı'yı kendisiyle eylemi gerçekleştirmeye ikna ettiği anlaşılmıştır." Beyanlarına yer verildi.

Bu kapsamda sanıklar İbrahim Ay ve Recep Sarı hakkında, 'Suç delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için insan öldürmek' ten birer kez ağırlaştırılmış müebbet, 'Birden fazla kişiyle yağma', 'Silahla kişiyi hürriyetinde yoksun kılma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından ise 18 yıldan 39'ar yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Angı'nın sahte ilanla kapora adı altında 2 bin lira dolandırılması sürecinde yer alan ve İbrahim Ay'a telefon temin ettikleri belirlenen sanıklar Kemal Can Orhan, Metehan Taşbek, Nazif Yüksel ve Samet Ceylan'ın ise 'Bilişim yoluyla dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10'ar yıla kadar hapis ile suçtan elde edilen miktarın iki katı kadar adli para cezasına mahkum edilmesi talep edildi. Hazırlanan iddianame Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.