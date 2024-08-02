Çocuğa şiddetten babaanne ve baba gözaltına alandı

Akçakoca Kaymakamlığı çocuğa uygulanan şiddet olayı ile ilgili basın açıklaması yayınladı. Açıklamada "1 Ağustos 2024 tarihinde sosyal medyada yayınlanan küçük çocuğa uygulaman şiddet görüntüleri üzerine Kaymakamlığımız tarafından yapılan çalışma sonucunda, Akçakoca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz ve Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğümüz derhal harekete geçerek, görüntülerde çocuğa şiddet uyguladığı tespit edilen S.A. (Babaanne) ve T.A. (Baba) Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla göz altına alınmıştır. Göz altına alınan şahısların Emniyet müdürlüğümüzde ifade alma işlemleri devam etmektedir. Mağdur çocuğumuz A.E.A. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Psikologları eşliğinde Devlet Koruması altına alınmıştır" denildi.