Çocuk hırsızlar baltayı taşa vurdu

Sarıyer Baltalimanı'nda 16 Kasım günü 3 arkadaş, gözlerine kestirdikleri tekel bayiden hırsızlık yapmak için basit bir plan kurdu. İkisi iş yerinin dışındaki dolaptan içecekleri çalacak, diğeri ise içeri girip alışveriş yapıyormuş gibi davranarak işletme sahibini oyalayacaktı.

Dakikalar içinde kurulan plan böyle çöktü

Plan işlemeye başladığında 17 yaşındaki M.T. telefonla konuşur gibi yaparak dükkana girdi. Hemen ardından 16 yaşındaki İ.E. ve R.Ö., dışarıdaki dolaptan aldıkları içeceklerle koşarak uzaklaştı. Kasada duran yaşlı adam, gençlerin kurduğu oyundan tamamen habersizdi. Son adım, M.T.'nin de dışarı çıkıp arkadaşlarına katılmasıydı. Ancak üçlünün hesaba katmadığı biri vardı, dükkanın önünde bekleyen 28 yaşındaki B.G.

Polis hem çocukları hem silahlı adamı gözaltına aldı

İlk kaçan 2 çocuğu yakalayamayan B.G., M.T.'yi kolundan tutup içeri sürükledi. Burada belindeki tabancayı çıkarıp çocuğun kafasına doğrulttu ve darp etti. Tekel bayisindeki gerilim birkaç saniye içinde mahalleyi ayağa kaldırdı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri hem çocuk hırsızları hem de B.G.'yi gözaltına aldı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından çocuklar ailelerine teslim edilirken, B.G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.