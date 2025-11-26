Haberler Yaşam Haberleri Çocuk hırsızlar baltayı taşa vurdu
Giriş Tarihi: 26.11.2025 09:26

Çocuk hırsızlar baltayı taşa vurdu

Sarıyer’de hırsızlık için plan yapan 3 arkadaş, dakikalar içinde çöken oyunun bedelini ağır ödedi. İçeride alışveriş yapar gibi davranan 17 yaşındaki M.T., dışarıdan içecek çalıp kaçan 16 yaşındaki İ.E. ve R.Ö. ile buluşmayı planlarken, işletme önünde bekleyen 28 yaşındaki B.G.’nin müdahalesiyle her şey tersine döndü. B.G. yakaladığı çocuğu önce dövdü sonra başına silah dayadı. Polis hem 3 çocuğu hem de tabanca doğrultan adamı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 4 kişinin tamamı serbest kaldı.

ALİ RIZA AKBULUT ALİ RIZA AKBULUT
Çocuk hırsızlar baltayı taşa vurdu

Sarıyer Baltalimanı'nda 16 Kasım günü 3 arkadaş, gözlerine kestirdikleri tekel bayiden hırsızlık yapmak için basit bir plan kurdu. İkisi iş yerinin dışındaki dolaptan içecekleri çalacak, diğeri ise içeri girip alışveriş yapıyormuş gibi davranarak işletme sahibini oyalayacaktı.

Dakikalar içinde kurulan plan böyle çöktü

Plan işlemeye başladığında 17 yaşındaki M.T. telefonla konuşur gibi yaparak dükkana girdi. Hemen ardından 16 yaşındaki İ.E. ve R.Ö., dışarıdaki dolaptan aldıkları içeceklerle koşarak uzaklaştı. Kasada duran yaşlı adam, gençlerin kurduğu oyundan tamamen habersizdi. Son adım, M.T.'nin de dışarı çıkıp arkadaşlarına katılmasıydı. Ancak üçlünün hesaba katmadığı biri vardı, dükkanın önünde bekleyen 28 yaşındaki B.G.

Polis hem çocukları hem silahlı adamı gözaltına aldı

İlk kaçan 2 çocuğu yakalayamayan B.G., M.T.'yi kolundan tutup içeri sürükledi. Burada belindeki tabancayı çıkarıp çocuğun kafasına doğrulttu ve darp etti. Tekel bayisindeki gerilim birkaç saniye içinde mahalleyi ayağa kaldırdı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri hem çocuk hırsızları hem de B.G.'yi gözaltına aldı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından çocuklar ailelerine teslim edilirken, B.G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuk hırsızlar baltayı taşa vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz