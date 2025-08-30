Diyarbakır’da gündüz vakti dehşet! 9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan şüpheli G.K.’nin ifadesine SABAH ulaştı: “Son bir umut…”

Diyarbakır Yenişehir İlçesi'nde 27 Ağustos gündüz vakti sokakta yürüyen H.A.'nın ağzını kapatarak alı koymak isteyen G.K. bu sırada esnaf olan Ahmet Aslan tarafından engellenmiş ve küçük çocuk kurtarılmıştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde kurulan 'özel ekip' kameraları inceledikten sonra G.K.'yı saklandığı cami bahçesinde yakaladı. Adliyeye sevk edilen G.K., 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
"MUĞLA'DAN DİYARBAKIR'A İŞ BULMAYA GELDİM"
Diyarbakır'a yaklaşık 1 ay önce geldiğini söyleyen G.K., "Adli sicil kaydım olduğu için Muğla'da iş bulamadım. Ailem ve akrabalarımdan uzak yaşarım. Son bir umut Diyarbakır'a iş bulmak amacıyla geldim. Buraya geldikten sonra da is bulamadım. Bu vesile ile psikolojim iyice bozuldu. Camilerde ve parklarda yatıyorum, Halktan para dilenerek, yemek isteyerek hayata tutunmaya çalışıyorum" dedi.
"OLAY GÜNÜ İFADE ADLİYEDE İFADE VERDİM"
Olay günü adliyede ifade verdiğini ve sonrasında yürürken önüne H.A.'nın çıktığını belirten G.K., "Anlık olarak elbisesinden tuttum. Çocuğa kızmaya başladım. Kızarak yürüttüm sonrasında çocuk ağlamaya başladı. Sonra bıraktım, esnaflar araya girdi. Orada aramızda esnafla arbede yaşandı" ifadelerini kullandı.
AKRABASIYIM YALANI
Esnafın kendisine ne olduğunu sorduğunu söyleyen G.K., "Bende akrabasıyım kızarım size ne dedim. Bunu da esnaflarla her hangi bir olay çıkmasın diye böyle söyledim. Benim bu olaydaki amacım kesinlikle çocuğu kaçırmak veya çocuğa cinsel amaçlı bir şey yapmak kesinlikle söz konusu değildir.