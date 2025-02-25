Çocuk kavgasına aileler dahil oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te çocukların kavgasına ailelerin de dahil olması sonucu iki grup arasında çıkan bıçaklı, silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kadın yaralandı. Olayla ilgili 2 zanlı yakalandı. Olay Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocukların arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu. İki grup arasında çıkan silah ve bıçakların kullanıldığı olayda Ahmet Alkurt hayatını kaybetti, 2 kadın yaralandı. Hayatını kaybeden Ahmet Alkurt'un cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yaralanan 2 kadının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak tespit edilen M.Ş. ve C.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle adli mercilere sevk edildi.