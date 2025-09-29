Çocuk yaşta evlendi, genç yaşta öldürüldü

Gaziantepli İpek Kurt, 16 yaşında iken kendisinden 6 yaş büyük Sait Kurt ile evlendirildi. 3 çocukları olan çiftin zaman zaman şiddete sahne olan evliliklerinde sık sık yaşanan kavgalar aile büyüklerinin araya girmesiyle tatlıya bağlandı ancak Sait Kurt'un düzenli çalışmaması ve eşine şiddet uygulaması nedeniyle genç kız bir süre önce ağabeyinin evine dönerek boşanma için başvuruda bulundu.

Eşinin boşanma davası açtığını duyan Sait Kurt, yine aile büyüklerini araya koyarak barışmak istedi ancak İpek Kurt, artık eve dönmeyeceğini belirterek boşanma kararında ısrar etti. Karısının dönmeyeceğini anlayan Sait Kurt, yanına pompalı tüfeğini alarak kayınbiraderinin Şehitkamil ilçesinin Karşıyaka Mahallesi 41147 Nolu Sokakta bulunan evine gitti. Eşinden eve dönmesini isteyen Sait Kurt, ret cevabını alınca yanındaki tüfekli önce eşine ateş atarak yaraladı, ardından da silahı başına dayayarak kendi yaşamına son verdi. Sait Kurt, olay yerinde yaşamını yitirirken genç kadın ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaşamlarını yitiren Kurt çiftinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Gaziantep'te toprağa verildi. Bu arada çiftin 3 çocuğunun ise devlet korumasına alınacağı öğrenildi.