Çocuk yuvasındaki 21 aylık bebek öldü

İzmit Yahya Kaptan'da bulunan bir çocuk yuvasında 21 aylık bebek yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre gece saat 03.55'te bebeklerin bulunduğu bölüme gelen bakıcının 21 aylık bebeğin nefes almadığını fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken bebeği hastaneye kaldırdı. Konak Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek kurtarılamadı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre bebeğin Ağustos ayında kuruma alındığı belirtildi. Cinsiyeti kız olan bebeğin yaşamını yitirmesinin ardından emniyet ve Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı soruşturma başlattı. Bebeğin gerçek ölüm nedeni yapılacak ön otopside belli olacak. Bebeğin ölümü ile ilgili kurumda görev yapan tüm personelin ifadelerine başvuruldu. İfadelerin emniyette devam ettiği öğrenildi.