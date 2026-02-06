Çocuklar suçu arkadaşıyla işliyor

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği ile Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı temsilcilerini dinledi. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği (ÇOGEPDER) Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Prof. Dr. Didem Behice Öztop, silah tedarik etmenin önüne geçilebilirken, bıçağa erişimin çok kolay olduğuna dikkati çekti. Öztop, 4 veya daha fazla olumsuz deneyim yaşayan bir çocuğun hapse girme olasılığının 20 kat daha yüksek olduğunu dile getirerek, suçun okul çıkışında işlendiğini, şiddet içerikli suçların 15.00- 20.00 saatleri arasında ve okul çıkışında genellikle akşam üzeri gerçekleştiğini belirtti. Yaş-suç eğrisine bakıldığında çocuk-ergen suçluluğunun 15-19 yaş arasında olduğunu belirten Öztop, "Her telefon bir mahalle" değerlendirmesinde bulundu.





YAŞ ORTALAMASI 15 CİVARINDA

ÇOGEPDER Çocuk Ergen Psikiyatrisi Yataklı Servisleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Selma Tural Hesapçıoğlu ise yaptıkları araştırmayı açıklarken, şu tespitlerde bulundu:

Suç işleyenlerin yaş ortalaması 15 civarında.

Yakın çevresinde suça karışmış olanların oranı yüzde 64.8.

Yaklaşık yüzde 30'unda aile üyelerinden birisi cezaevinde.

Suçu işleme sırasında yaklaşık yüzde 50'si bir arkadaşıyla yapıyor. Yüzde 40'ı tek başına işliyor.

Yüzde 92.6'sına psikiyatrik tanı konuldu. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yüzde 61.1'le birinci sırada. Davranış bozukluğu yüzde 50. Zihinsel yetersizlik yüzde 42.6. Tanı sayısı çoğunda birden fazla." Hesapçıoğlu, suça sürüklenmenin önlenmesi için "çocuk ve ergen ruh sağlığı merkezi koordinasyon birimi"nin kurulmasını önerdi.