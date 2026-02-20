Çocuklar ‘tavşan deliğinde’ kayboluyor

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Kerimoğlu, despotik yaklaşımlar kadar aşırı tolerans ve serbest bırakmanın da çocukları suça sürüklediği tespitinde bulundu.

ÇOCUK IPHONE'A ÖZENİRSE...

Yoksulluğun suça sürüklenmedeki önemine dikkat çeken Kerimoğlu, "Çocuklar bir iPhone telefona özense şöyle düşünüyor: Çalışacak olsa bunu on yılda alamayacak, en kolay yol bunu bir biçimde bir başka yerden temin etmek ve bu yolla başlıyorlar. Yoksulluğun çocuğu suça sürüklemede önemli olduğunu biliyoruz" dedi.

TAVŞAN DELİĞİ UYARISI

Çocukların suça sürüklenmesini 'tavşan deliği'ne benzeten Kerimoğlu ailelere şu uyarıda bulundu: "Sosyolojide tavşan deliği denilen dijital risk alanı var. Bu, internetin algoritmalarının içerisinde çocuğun kaybolması. Burada pornografi, işte uyuşturucu çete mensuplarıyla bir biçimde çocuk ilişki hâline geçebiliyor. Biz 'Yandaki odada çocuğumuz güven içerisinde' diye düşünüyorken çocuk orada suç ve suçlularla irtibat hâlinde olabiliyor. Dolayısıyla internetle ilgili önleyici tedbirlerin de muhakkak alınması gerekiyor. Artık yaş doğrulama ve içerik regülasyonu milli güvenlik meselesi hâline gelmiş durumda."

DİVERSİYON ÖNERİSİ

Çocukların yargılama sisteminin dışına çıkarılması (diversiyon) konusuna değinen Kerimoğlu, "Diversiyon yöntemi çocuk adalet sisteminin merkezinde olması gereken yöntemlerden bir tanesi. Özellikle hafif ve ilk kez suç işlemiş çocuklarımızda çocukta kalıcı suçlu kimliği oluşmadan, damgalama ve mükerrer suça çocuk yönelmeden, bunu tamamen adalet sisteminin dışından yürüterek çocuğu o sistemin içerisine bile sokmadan çocuğu farklı şekillerde rehabilite etmek" değerlendirmesini yaptı.

SİR RAPORLARI MEKANİK

Kerimoğlu, mahkeme sürecinde hâkimin dikkate aldığı sosyal inceleme raporlarının (SİR) mekanikleştiğini belirterek bunun çocukların hakları ve korunmasında zafiyet yarattığını dile getirdi. Kerimoğlu, bugün uygulanan sistemde vaka takip modelinin de eksik olduğuna dikkat çekerek, "Gelişmiş ülkelerde vaka takip modeli mutlak çocuk adalet sisteminin merkezinde yer alıyor; çünkü çocuk kollukla ilk temas ettiği andan başlayıp infazın sonuna kadar çocuğu takip eden birinin olması çocuğun her aşamada hikâyesini tekrar anlatmasına engel oluyor, tekrar tekrar travma yaşatmıyor çocuğa ve çocuk yakın takipte olduğu için çocuğun hakları, çocuğun katılımı, çocukla ilgili yapılacak düzenlemeler de vaka takip modeli içerisinde daha anlamlı ve daha çocuğa özel bireyselleşmiş oluyor" dedi.