Çocuklara kitabı sevdiren fuar

Rami Kütüphanesi'nde önceki gün açılan 2. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı'nda, Turkuvaz Çocuk'un da aralarında yer aldığı 55 yayıncı ziyaretçilerle buluşuyor. 5 Ekim'e kadar açık kalacak fuarda imza günleri, söyleşiler ve atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Her yıl bir tema üzerine kurulu fuarın bu yılki teması "aile" olarak belirlendi. "Başımın Tacı Aile Ağacı" mottosuyla hem çocuklara hem de ailelere yönelik programlar gerçekleştirilerek daha iyi bir aile, daha iyi bir dünya mesajına vurgu yapılacak. Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, kütüphanelerin okulun kalbi olması gerektiğini belirterek, "Kitap okumak için sadece kütüphane mekan olarak düşünülmemeli. Yeryüzü bir kütüphane olarak düşünülmeli. Hayatın her alanında, her mekanda çocuklarımız kitap okuyabilmeli" dedi. Aile ve çocuk eğitimiminin önemine dikkat çeken İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin de şunları kaydetti:

"Sizlerin de bildiği gibi 2025 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 'Aile Yılı' ilan edildi. Bu kararla birlikte yürütülen çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı nezdinde hem sahiplenildi hem de takibi yapılmak üzere tüm kurumlar bu konuda koordine edilmek üzere görevlendirildi. Dolayısıyla ailenin güçlenmesi için toplumun tüm kesimlerinin, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bu noktada sorumluluk alması ve işbirliği yapması gerekiyor. Bu açıdan fuarın bu yıl 'aile' temasını öne çıkarması, evlatlarımızı hem kitaplarla hem de yazarlarla bir araya getirmesi çok kıymetli. Bu fuar çocuklarımızın kendilerini tanımalarında yeni kapılar açacak, ailelerimizin çocuk dünyasını daha iyi anlamasına vesile olacaktır." Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği Başkanı Tayfur Esen ise "Bu ülkenin bize dair hikayeleri yazarak en güzel hediyelerini sunan yazarlarımızı imza ve söyleşi etkinlikleriyle ağırlayacak, Filistinli sanatçı Baraa Awoor'un 'Özgür Gökyüzü' sergisiyle büyük ailemizin bir parçası olan Gazze'deki çocukların sessiz çığlıklarına kulak verecek, 21 yıl önce vefat eden rahmetli Hasan Nail Canat'a da vefa ödülümüzle edebiyatın vicdanını selamlayacağız" diye konuştu.