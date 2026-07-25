Çocuklara ‘Öfkeni kontrol et’ eğitimi

Çocukların okullarda gerçekleştirdiği saldırılar ve akran zorbalığı vakalarına ilişkin ilk rapor TBMM Akran Zorbalığını Araştırma Komisyonu'nda kabul edildi. "Şiddet ve zorbalama" olaylarının tek çatı altında takip edecek sistemin kurulmasını öneren rapor, çocuklara "öfkeni kontrol et" eğitiminin verilmesini içeriyor. Komisyon Başkanı AK Partili Yıldız Konal Süslü, ilk eğitimin İstanbul'daki 25 okulda verildiğini açıkladı. TBMM Başkanlığı'na sunulacak rapor, bakanlıklara da iletilecek. Raporda şu öneriler bulunuyor:

ZORBALIĞA KARŞI TEDBİRLER:

Şiddet eğilimli ve zorbalık yapan çocuklara empati, sosyal beceri ve öfke kontrolü eğitimi verilecek.

Okullarda akran zorbalığına ilişkin risk analizleri yapılacak ve öğrenciler uzman desteğine yönlendirecek.

Okullarda öğrenci konseyleri oluşturulacak.

Müfredatta "Empati ve Sosyal Beceriler" dersi zorunlu olacak.

Okullarda akran arabuluculuğu programları oluşturulacak.

Koridorlar, teneffüs alanları ve okul çevresindeki zorbalık alanları kamera, öğretmen ve güvenlik görevlileriyle gözaltında tutulacak.

Telefon, mobil uygulama veya çevrimiçi platformlardan oluşan özel yardım hatları oluşturulacak.

Sosyal medya ve dijital platformlarda, zorbalık içeriklerine yapay zekâ destekli erken uyarı sistemi kurulacak.

Dijital platformlarda, çocukların 7/24 ulaşabileceği psikolojik destek hizmetleri oluşturulacak.

Aileler ve özellikle babalar sürece dâhil edilecek ve bilinçlendirilecek.

Akran nezaket ölçeği geliştirme çalışmaları 81 ile yaygınlaştırılacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör