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Giriş Tarihi: 6.5.2024 14:21

Çocukların festivali 6. kez düzenlendi

Türkiye'nin en büyük çocuk festivali ''Çocukların Festivali'' 6. kez düzenlendi. Festivalde, çocuklar 3 gün boyunca doyasıya eğlendi, bilgilendirici etkinliklere katıldı.

Çocukların festivali 6. kez düzenlendi

İstanbul Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Türkiye'nin en büyük çocuk festivali olan "Çocukların Festivali" 6. kez düzenlendi. Festivale katılan onlarca çocuk doyasıya eğlendi.

Çocukların en çok izlediği çizgi film kanalı Minika Çocuk ve Minika Go festivalde onlar için çeşitli etkinlikler hazırladı. Festivalin ilk gününde yaklaşık 1000 depremzede çocuk katılım sağladı.

Festivaldeki Minika Go standına gelen çocuklar kendi çizgi film kahramanlarını oluşturarak ilk kurgularını sinemalarını yaptılar.

İstanbul'da çocuklar için festival | Video

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Çocukların festivali 6. kez düzenlendi
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