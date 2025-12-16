Çocukların kullandığı motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yenipazar ilçesinde M.K.Ş. (15) idaresindeki motosiklet, Atatürk Caddesi'nde karşı yönden gelen Tunahan Gök'ün (15) kullandığı motosikletle çarpıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ve motosikletteki yolcu T.A. (18) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen ve lise öğrencisi olduğu öğrenilen Tunahan Gök, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.