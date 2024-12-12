Çocukların şeker ölçüm cihazları geri ödemede

Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tip 1 diyabet hastası çocuklarda sürekli şeker takibine olanak sağlayan "sensörlü glikoz izlem cihazlarının" geri ödeme kapsamına alındığını kaydetti. Düzenleme 28 bin diyabetli çocuğun yaşamını kolaylaştıracak. Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki (SUT) değişikliklere göre, SGK bazı ilaç ve tedavilere hem desteği artırdı hem de geri ödeme kapsamına aldı. Buna göre, kan bileşenleri ve hemodiyaliz tedavisinin SGK geri ödeme fiyatları yüzde 45 artırıldı.Kemik iliği nakli öncesi hazırlık sürecinde kullanılan ilacın hasta onay kuralı kaldırılarak ilaca erişim kolaylaştırıldı. Akciğer kanseri tedavisinde kullanılan akıllı ilaca hastaların daha erken dönemde erişimleri sağlandı. Ayrıca mitokondriyal sitopati hastalarına aylık 800 lira ödeme yapılmasına karar verildi. Üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 'yapışıklık önleyiciler'in ücreti, göğüs hastalıkları ve/veya göğüs cerrahisi uzmanlarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporu doğrultusunda SGK tarafından karşılanacak.