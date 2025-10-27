Çocuklarının gözleri önünde kadın sürücüye saldırmıştı: Yeni kanunda bunu yapan yandı

Olay, sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Görüntülerde, K.İ.K.'nin aracından inerek kadın sürücüye sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu, olaya tanık olan küçük çocukların korku içinde kaldığı görülmüştü. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede kimliğini tespit ettikleri saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

YENİ TRAFİK KANUNUYLA AĞIR CEZALAR GELİYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Gazi Meclis'in takdirine sunulan Yeni Trafik Kanunu Teklifi yürürlüğe girdiğinde, bu tür olaylara karışan sürücülere ağır yaptırımlar uygulanacak. Yeni teklife göre saldırı amacıyla araçtan inen veya yolu kapatan sürücülere, 180 bin TL idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak, aracı 60 gün süreyle trafikten men edilecek.

"ŞEHİR EŞKIYALARINA MÜSAMAHA YOK"

Trafikte şiddet eğilimi gösteren, vatandaşların can güvenliğini hiçe sayan kişilere karşı kararlılıkla mücadele edileceğini vurgulayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davrananlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Bir kadın sürücüye, hem de çocuklarının önünde saldıracak kadar gözü dönmüş kişilere bu yollarda yer yok" dedi.