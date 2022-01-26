Çocuklarınızı tatilde bilgisayar ve telefondan uzak tutun





Psikolog Merve Aktuğ sömestr tatili ile ilgili açıklama yaptı. Uzun ve zorlu bir eğitim öğretim döneminin ardından tatil sevinci ile bu sürecin çocuk için nasıl geçtiği hakkında önemli bilgiler veren Aktuğ, "Ailelerin iyi karne getiren çocuğu maddi içeriği fazla olmayan amaca yönelik sürprizlerle ödüllendirmesi faydalı olabiliyor. Zayıf karne getiren çocukların ailelerinin ise ceza sistemi uygulamak yerine ikinci dönemin nasıl daha verimli geçirilebileceğinin planlarını yapması gerekiyor" dedi.



YARIYIL TATİLİNDE ÇOCUĞUNUZU GELECEK DÖNEME HAZIRLAYIN

Karnelerin tüm akademik hayatını belirleyen tek belirleyici unsur olmadığını vurgulayan Merve Aktuğ, "Eğitim ve öğretim bir süreçtir ve bu süreçte iniş çıkışlı olabilmektedir. Çocukların karneleri hayatları boyunca alacakları son karne olmayacağı için bu konuda ailelerin çocuklarına karşı yaklaşımları önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca ailelere önemli görevler de düşmektedir. Karne nasıl olursa olsun çocukların devamlılık sağladıkları ve çaba gösterdikleri alanda ödüllendirilmesi gerekmektedir. Aile bireylerinin çocukların hem dinlenerek, hem eğlenerek tatillerini yapmalarına destek olmaları önemli motivasyon sağlamaktadır. Bu nedenle verimli geçirilen yarıyıl tatili aslında gelecek döneme hazırlıktır" diye konuştu.

ÇOCUĞUNUZA BU KARNENİN SON KARNE OLMADIĞINI HİSSETTİRİN

Aktuğ, "Ebeveynlerin beklenmeyen karne notları karşısında tepkilerini kontrol etmesi gerekmektedir. Çünkü ailelerin bu tür tepkileri daha sonra çocukta farklı psikolojik belirtilere neden olabilmektedir. Çocuğu suçlamak, eleştirmek kendisini daha da kötü hissetmesine sebep olarak çocuğun özgüveninde zedelenmeye neden olabilir. Ebeveynin karneden beklentisi öğrencinin okul düzeyi, yetenekleri ve olanakları çerçevesinde olmalıdır. Karne, öğrencinin kendisini ebeveynin ise çocuğunu değerlendirdiği bir belgedir. Bu nedenle zeka seviyesini, yeteneklerini, hayata karşı başarısını gösteren bir unsur değildir, çocuğun hangi alanlarda kendisini yeterli gördüğü ya da geliştirilmesi gereken alanların keşfini sürdüğü bir belgedir" dedi.



ÖNERİLERİ SIRALADI

Çocukların alacağını bu dönem sonunda aldığı karnenin son karne olmadığını hissetmesi önerilerini sıralayan Aktuğ, "Çocuğunuzun düşük notları yerine iyi gelen notları için de övgüde bulunarak farkındalık yaratın. Okul hayatının sadece karneden ibaret olmadığını anımsatarak çocuğunuzu karne notuna göre değerlendirmeyin. Çocuğunuzun isteğine yönelik bir hediye alırken maddi boyu yüksek tutmamaya çalışın, ödülün amaca yönelik olmasını sağlayın. Karnesinde düşük not olan çocuğunuza ceza vermek, bağırmak, tepki göstermek yerine; zayıf notların çocuğunuzda ne gibi düşünceler oluşturduğunu anlamaya çalışın. Çocuğunuzun düşük notuna karşı tutumunuzu tartışmacı bir tavırla değil, çözüm odaklı yapın" dedi.