Çocukluktaki yüksek tansiyona dikkat!

ABD'de yapılan araştırma, 7 yaşındaki çocuklarda görülen yüksek tansiyonun ilerleyen yaşlarda kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini artırabileceğini ortaya koydu. Northwestern Üniversitesi ve çeşitli kamu kurumları ortaklığıyla yürütülen araştırmada, 1959-1965 yıllarında doğan 37 binden fazla çocuk 2016 yılına kadar takip edildi. Araştırma kapsamında bu kişilerin 7 yaşındaki tansiyon değerleri ve bu değerlerin yetişkinlik dönemindeki kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm riskiyle ilişkisi incelendi. Çocukların yaklaşık yüzde 21'inde hipertansiyon görüldüğü belirlendi.