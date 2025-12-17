Çok sayıda ziynet eşyası ile birlikte yakalanan şüpheliler tutuklandı

Mersin'de polisin ikametten hırsızlık olaylarına yönelik yürütülen hassas, titiz ve takipli çalışmalarda, çok sayıda ziynet eşyası ve 165 bin TL çalan 3 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde meydana gelen ikametten hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yürüttüğü hassas, titiz ve takipli çalışmalarda, 3 şüphelinin farklı tarihlerde ve 3 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirledi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin 3 adet altın yüzük, 1 adet altın set, 1 çift küpe ve kolye ucu, 4 adet altın kolye, 1 adet pırlanta kolye ve küpe, 2 adet çocuk bilekliği, 1 gram altın, 1 adet gümüş eşya, 1 adet 9 gram kolye ucu, 1 adet Cumhuriyet altını, 5 adet çeyrek altın ve 165 bin TL nakit parayı çaldıkları tespit edildi.

Ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonda, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan Mersin'e tekrar giriş yapan şüpheli aracı otoban hal bağlantısı yolunda durdurdu. Araçta bulunan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.Ç., S.G. ve B.Ç. isimli 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ç. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, diğer 2'si tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Mersin Emniyeti olarak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, mal varlıklarının korunması amacıyla suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.