Çöl tozları İstanbul’a yağmur olup yağdı: Araçların üzeri çöl tozuyla kaplandı

Her yıl belirli mevsimlerde güneyden kuzeye, kuzeyden güneye doğru taşınan çöl tozlarının tarım için bereketli olsa da insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.Afrikadan taşınan ve Türkiye genelinde etkili olması beklenilen çöl tozları gece saatlerinde İstanbul'da da etkili oldu. Çöl tozları gece saatlerinde yağan yağmurla birlikte etkili oldu. Gece yağmura karışarak yağan çöl tozları nedeniyle otomobillerin üzeri çamur ve çöl tozu ile kaplandı.

ASTIM, KOAH VE ALERJİ YAPIYOR

Çöl tozları, organik ve inorganik maddeleri taşıdığı için akciğerlerde birikerek enfeksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirten uzmanlar ise "Bu tozlar, astım, KOAH ve alerji gibi solunum yolu hastalıkları bulunan bireylerde hastalıkları tetikleyebilir. Ayrıca, solunum yollarına giren bu maddeler, özellikle hassas kişilerde, akciğerleri olumsuz etkileyebilir ve bazı durumlarda hastaların iyileşmesini zorlaştırabilir. Çöl tozu, akciğerlerdeki dokuya zarar verebilir ve uzun vadede nefes almayı zorlaştıran hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir" dediler.