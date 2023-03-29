Çöp evde bulunan bebeğin annesi SABAH’a konuştu: Yaptığım hata olabilir ama ben çocuğumu çok seviyorum

'YENİ BİR HAYAT KURUP ÇOCUĞUMLA YAŞAMAK İSTİYORUM'

Artık yeni bir hayat kurmak istediğini de belirten Fatmanur G., "Çocuğumun Sosyal Hizmetler tarafından alınacak olması beni çok üzüyor. Ben çocuğumu kesinlikle vermek istemem. İlk defa hayatımda böyle bir şey oluyor. Bu ihtimali bile düşünseydim çocuğumun yanından biran olsun ayrılmazdım. Ben öncelikle evimden taşınıp, kendime yeni bir düzen kuracağım. Sigortalı bir işe girip çocuğumu tekrar geri alabilmek için mücadele edeceğim. Ben bebeğim olmadan yapamam.

Ben kötü niyetli bir insan değilim. Ben çocuğumdan oldum. Ben bebeğimle ilgileniyordum. Zaten ilgilenmemiş olsaydım hastanede bakımsız olduğu, aç olduğunu söylenirdi. Sağlık durumu gayet iyi. Bundan sona kendim ve bebeğim için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.