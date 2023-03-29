Çöp evde bulunan bebeğin annesi SABAH’a konuştu: Yaptığım hata olabilir ama ben çocuğumu çok seviyorum

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesindeki Manolya Apartmanındaki çöp evde bulunan Asel bebeği konuşuyor. Apartman sakinleri tarafından girilen dairede yarı çıplak halde bulunan bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılıp, tedavi altına alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
'BEN KÖTÜ BİR ANNE DEĞİLİM'
Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan anne Fatmanur G. ilk kez SABAH'a konuştu. Kendisinin kötü bir anne gibi lanse edildiğini ancak böyle biri olmadığını ileri süren Fatmanur G., "Ben kötü bir anne değilim. Beni çok kötü bir anne olarak gösteriyorlar. Tamam yapmış olduğum bir hata var, kabul ediyorum. Ben daha önce çocuğumu böyle bırakıp dışarıları gitmedim. En fazla bebeğimi uyuttuktan sonra bazen komşuma inerdim. Bunda bile sürekli olarak eve gidip çocuğumu kontrol ederdim" dedi.
'ÇOCUĞUMU ÇOK SEVİYORUM'
Medyada çok farklı şekilde lanse edildiğini belirten Fatmanur G., "Ben genç bir anneyim. Beni herkese rezil ettiler. İnsanlar yanlış anladı. Sanki ben bebeğimi günlerce aç, susuz bırakmışım gibi söylüyorlar. Öyle bir şey kesinlikle yok. Zaten böyle bir şey olsaydı çocuğum yaşamazdı. Ben çocuğumu çok seviyorum. Belki evim yaşam standartlarına uygun değil, kabul ediyorum. Ama ben çocuğumun yemesini içmesini gayet iyi karşılıyordum. Ben çocuğuma iyi bakıyordum. Ama son günlerde bazı sorunlar yaşadığım için ev bu haldeydi. Zaten evi boşaltacaktım. Bu olay benim boş bir zamanıma denk geldi. Ben böyle bir anne değilim" diye konuştu.
'YENİ BİR HAYAT KURUP ÇOCUĞUMLA YAŞAMAK İSTİYORUM'
Artık yeni bir hayat kurmak istediğini de belirten Fatmanur G., "Çocuğumun Sosyal Hizmetler tarafından alınacak olması beni çok üzüyor. Ben çocuğumu kesinlikle vermek istemem. İlk defa hayatımda böyle bir şey oluyor. Bu ihtimali bile düşünseydim çocuğumun yanından biran olsun ayrılmazdım. Ben öncelikle evimden taşınıp, kendime yeni bir düzen kuracağım. Sigortalı bir işe girip çocuğumu tekrar geri alabilmek için mücadele edeceğim. Ben bebeğim olmadan yapamam.
Ben kötü niyetli bir insan değilim. Ben çocuğumdan oldum. Ben bebeğimle ilgileniyordum. Zaten ilgilenmemiş olsaydım hastanede bakımsız olduğu, aç olduğunu söylenirdi. Sağlık durumu gayet iyi. Bundan sona kendim ve bebeğim için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.