Çöp kamyonu ile çarptığı kadın ölmüştü: Sürücü hakkında çarpıcı gelişme!

Kaza, 5 Mayıs saat 16.30 sıralarında Yeni Mahalle Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. Alışveriş yaptığı marketten çıkan Süreyya Ersevinç, yolun karşısına geçerken geri manevra yapan A.B.'nin kullandığı Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait 34 GEN 073 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı. Sürücüsünün sağa dönüş yapıp ilerlediği kamyon, kadının üzerinden geçti. Sürücü A.B., çevredekilerin uyarısıyla aracı durdurdu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ersevinç'in hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi Süreyya Ersevinç, Gemlik ilçesine bağlı Kurtul Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.