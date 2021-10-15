Çöpe konulan el yapımı patlayıcılardan biri infilak etti

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye Kalendarhane Mahallesi Bolay sokak üzerinde bulunan Cemil Keleşoğlu İlköğretim okulu önünde bulunan çöp konteynırında meydana geldi. Konteynırda meydana gelen patlama sonucu olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler bölgeyi güvenlik çemberi içerisine aldı. Konteynırda yapılan incelemelerde patlamanın el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşandığı belirtildi. Bir adet patlayıcının da halen sağlam olduğu tespit edildi. Bomba imha uzmanlarının olay yerindeki incelemesi ise sürerken, polis patlayıcı konteynıra kimin yada kimlerin koyduğunu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.