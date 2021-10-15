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Giriş Tarihi: 15.10.2021 21:22

Çöpe konulan el yapımı patlayıcılardan biri infilak etti

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Çöpe konulan el yapımı patlayıcılardan biri infilak etti

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde çöpe konulan el yapımı patlayıcılardan biri infilak etti. Patlamada herhangi yaralı ve ölü olmazken, çevredeki ev ve araçlarda maddi hasar oluştu.

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye Kalendarhane Mahallesi Bolay sokak üzerinde bulunan Cemil Keleşoğlu İlköğretim okulu önünde bulunan çöp konteynırında meydana geldi. Konteynırda meydana gelen patlama sonucu olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler bölgeyi güvenlik çemberi içerisine aldı. Konteynırda yapılan incelemelerde patlamanın el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşandığı belirtildi. Bir adet patlayıcının da halen sağlam olduğu tespit edildi. Bomba imha uzmanlarının olay yerindeki incelemesi ise sürerken, polis patlayıcı konteynıra kimin yada kimlerin koyduğunu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Çöpe konulan el yapımı patlayıcılardan biri infilak etti
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