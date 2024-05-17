Çöplükten gelen köpekler, 8 yaşındaki Ömer’e saldırdı

Bir başıboş köpek saldırısı da Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde yaşandı. Evden markete gitmek üzere çıkan 9 yaşındaki Ömer Tüfek, evlerinin de bulunduğu Aydın Sokak'ta 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. İlçeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yer alan çöplükten geldikleri belirlenen köpekler, yere düşen Ömer'in sırtına saldırdı. Sırtından aldığı diş izleriyle yaralanan talihsiz çocuğun çığlıklarına çevredeki vatandaşlar yetişti. Mahallesi sakinlerinin taş ve sopalarla kovaladıkları köpekler, bölgeden uzaklaşırken, 112 Acil Servis'e durumunun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenen Ömer Tüfek, ambulansla Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların müdahalesinin ardından bir süre müşahede altında tutulan Ömer, ardından taburcu edildi. Mahallede sayıları artan köpeklerinin böyle bir saldırı yapacaklarını beklediklerini söyleyen mahalle sakinleri, olaya tepki gösterdi. SABAH'a konuşan Gazi Mahallesi Muhtarı Saadettin Dinç, ilçede özellikle mahallelerinde başıboş köpeklerinin sayısının kısa sürede arttığını belirterek, "Üzücü bir olay yaşadık. Köpeklerin toplatılmasını için belediyeye başvuruda bulunmuştuk. Ömer oğlumuza da saldıran bu köpekler ilçeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yer alan çöplükten geldiklerini öğrendik" ifadelerini kullandı.