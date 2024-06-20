Çöplükten yayılan alevler ormanı yaktı

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Aladağ Köyü yakınındaki çöplük alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın nedeniyle köyün Kiremitoba Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Mahalledeki 3 katlı bir ev, ahır ve yem deposu yanarak kullanılamaz hale geldi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Havanın kararmasının ardından yangının ilerlemesini durduran ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı.