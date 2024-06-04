Çöpte parçalanmış kadın cesedi bulundu

Şehitkamil Belediyesi temizlik ekipleri, Karşıyaka Mahallesi Dülükbaba Caddesi üzerindeki bir çöp konteynerini boşaltmak isterken çöpte ceset parçaları görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri güvenlik şeridi çekilen bölgede delil topladı. Yapılan incelemede, cesedin 25-30 yaşlarında bir kadına ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.