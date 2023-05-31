Çorlu’da belediyeler sınıfta kaldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde önceki gün yaşanan sel ve su baskınlarında CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyeleri gerekli müdahalelerde bulunamadı. İlçede birçok sokak, cadde yağış nedeni ile göle dönerken, bazı evleri ve bodrum katlarını da su bastı. Her yoğun yağmur yağışında Çorlu'nun bazı bölgelerinde aynı manzaraların yaşanmasına tepki gösteren vatandaşlar, "Şimdiye kadar bu noktaları yapmayanlar utansın. Sürekli olarak hep aynı yerlerde göller oluşuyor. Çorlu Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TESKİ nerede çok merak ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak herhalde bunları görmek istemiyor, Çorlu'yu önemsemiyor" diye konuştu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ, Çorlu'ya yaptığı milyonlarca liralık yatırım ile yağışların etkili olduğu güzergahlarda çalışma başlatmış ve aynı bölgede oluşacak şiddetli yağışların ardından su birikintilerinin önüne geçmeyi hedeflemişti. İlçede yaşayan vatandaşlar, yapılan harcamanın sonucunu göremeyince paraların çöpe gittiğini söyledi. Vatandaşlar, "Sanki babasının parası! Milletin parası bu şekilde çöpe atılıyor? Nerede buraya harcanan milyonlarca liralık yatırım? Gerçekten çok yazık! Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak ve Çorlu Belediyesi Başkanı Ahmet Sarıkurt, bu konu ile ilgili vatandaşa hesap vermeli! Halkın parası çöpe atılamaz! Bugün varsınız yarın yoksunuz! Bu halk size bunun hesabını soracak!" ifadelerini kullandı.ÇORLU'DA sağanak yağışa teslim olan yolda, belediyeye tepki gösteren gençler balık tuttu. Çorlu'da önceki gün öğleden sonra metrekareye 61 kilogram yağışın düştüğü yağmurun ardından kronikleşen bazı noktalar dışında ilçenin büyük bölümünde su baskınları yaşandı, evlerin giriş katları da sular altında kaldı. Yaşanan su baskınları sebebiyle birçok vatandaş mahsur kaldı ve göle dönen caddelerde çok sayıda otomobil yarıya kadar suya gömüldü. Özellikle Şeyh Sinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı ile Ziya Bey Caddesi bölgesinde taşıtlar ilerlemekte güçlük çekti. Rögar kapağına takılan bir araba ise takla atmaktan son anda kurtuldu. Yağışın dinmesiyle göle dönen cadde ve sokaklar vatandaşlar arasında alay konusu oldu. Göle dönen caddede temsili olarak balık tutan gençler, belediyeye tepkisini ifade etti. İHA