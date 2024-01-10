Çorum’da 7 dakika içinde 3 deprem

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Çorum'un saat 00.34'te merkez üssü Mecitözü ilçesi olan 4,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Bu depremi daha sonra 00:37'de 3.2 00:41'de ise 2.5 şiddetindeki artçı depremler izledi. 7 dakika içerisinde meydana gelen deprem vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu. KYK Kerebigazi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, depremle birlikte büyük bir korkuyla binayı terk etti.

Yaşanan panik sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Buhara ve Mimarsinan Kültür merkezlerini vatandaşların kullanımına açtıklarını belirterek; "isteyen heşhehrilerimiz geceyi merkezlerimizde geçirebilir" dedi. Çorum Valisi Zülkif Dağlı ise yaptığı yazılı açıklama, depremin ardından merkez ve ilçelerde olumsuz bir durumun olmadığını belirterek; "İlimizde Mecitözü Ağcakoyun merkezli 4.2 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Yaşanan depremle alakalı il merkezi ve ilçelerimizde an itibariyle bir olumsuzluk olmayıp, can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Konu ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir" denildi. Deprem çevre illerden de hissedildi.