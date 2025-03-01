Çorum’da 72 yaşındaki kadının 50 yıllık görme hasreti sona erdi

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, sol gözünde görme kaybı şikayetiyle başvuran 72 yaşındaki F.A.'nın yapılan muayenesinde, sol göz kornea tabakasının saydamlığını tamamen kaybettiği tespit edildi. Hastanın, yaklaşık 50 yıl önce boya badana yaparken sol gözüne kireç kaçması sonucu görme kaybı yaşadığı öğrenildi.

Hasta, ulusal kornea nakli bekleme listesine alındı. Uygun verici korneanın bulunmasının ardından, hastanede Göz Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Tayfun Şahin, Doç. Dr. Selim Cevher ve Uzman Dr. Caner Öztürk tarafından başarılı bir kornea nakli ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası klinik takip süreci devam eden hastanın görme fonksiyonunda belirgin bir iyileşme gözlemlendi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut ve hastane yönetimi, hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve tedavi süreci hakkında bilgi aldı. Burada bir konuşma yapan Başhekim Komut, "Hastanemizde kornea nakli ile başlayan bu kıymetli sürecin, yakın gelecekte organ nakli merkezi ile daha büyük başarıları, daha büyük operasyonları getireceği açıktır. Bir insanı kurtarmak tüm insanlığı kurtarmak gibidir nazarı ile sürece bakıyor, insanımıza daha büyük hizmetler sunmayı şiar ediniyoruz" dedi.

Doktorlar ise hastanın göz bandajını açarak, görme fonksiyonundaki iyileşmelerin süreceğini ve düzenli kontrollerin önemli olduğunu ifade etti.

KORNEA NAKLİ HAKKINDA

Öte yandan hastaneden yapılan açıklamada kornea naklinin, hasarlı veya saydamlığını yitirmiş kornea dokusunun, sağlıklı bir vericiden alınan kornea dokusu ile değiştirilmesi işlemi olduğu belirtildi. Kornea dokusunun damarsız bir yapı olduğu için, diğer organ nakillerinde olduğu gibi kan grubu ve doku uyumu gerektirmediği ifade edildi. Verici korneaların, ülkedeki göz bankalarından temin edildiği vurgulandı.

Ameliyat sırasında problemli kornea dokusunun özel cerrahi aletlerle çıkarıldığı, verici korneadan hastaya uygun boyutta bir doku hazırlandığı ve ameliyat mikroskopu altında göze yerleştirildiği belirtildi. Nakil işleminin, genellikle 16-20 adet ince iplikle dikiş atılarak tamamlandığı ifade edildi.

BAŞARI ORANI VE DOKU REDDİNE KARŞI ÖNLEMLER

Kornea naklinin, diğer organ nakillerine kıyasla daha başarılı bir işlem olduğu ve hastaların büyük çoğunluğunda görme artışı sağlandığı belirtildi. Ancak, ameliyat öncesinde gözün mevcut durumunun, ameliyat sonrası görme kalitesini etkileyebileceği ifade edildi.

Bazı durumlarda, hastanın bağışıklık sisteminin verici korneayı yabancı olarak algılayarak reddedebileceği belirtildi. Bu durumun hastaların yaklaşık %5-10'unda görüldüğü ve nakledilen korneanın reddinin, ameliyattan yıllar sonra bile ortaya çıkabileceği vurgulandı. Bu nedenle, hastaların düzenli olarak göz doktoru tarafından takip edilmesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.