Çorum’da araç 8 metreden uçtu! Kazada sürücü ağır yaralandı

Kaza, Akkent Mahallesi 8. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan E. idaresineki 19 AY 305 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yaklaşık 8 metrelik istinat duvarından spor sahasına düştü. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralı, sağlık ekiplerince Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.