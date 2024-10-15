Eski eşini Zehra Gümüş’ü 16 bıçak darbesiyle katletmişti: Cani kocanın cezası belli oldu!

1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya boşandığı eşini öldüren sanık Arif Ergin, çiftin kızları ve her iki tarafın avukatları ile Kadın Meclisi avukatları katıldı. Mahkemede savcı, sanığın "boşandığı eşi kasten öldürme" ve "kadına karşı kasten öldürme" suçlarından en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti. Ergin, savunmasında pişman olduğunu ve kızlarını bu duruma düşürdüğü için üzgün olduğunu söylerken, sanık avukatı müvekkili için Haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

Mahkeme, sanığa "boşandığı eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ve haksız tahrik indirimi uygulamadı. Çorum Kadın Meclisleri, mahkeme sonrası Adliye önünde açıklama yaptı. Zehra Gümüş'ün kızları ve yakınlarının da bulunduğu açıklamada Çorum Kadın Meclisleri Sözcüsü Avukat Burçin Solmaz Bolat, "Devletin güvenliği maalesef kadınlar için çökmüş durumda. Her gün bir kadın cinayeti haberiyle uyanıyoruz. Mahkemeden beklediğimiz adalet yerine gelse de Zehra'nın artık aramızda olmayacak olması ve başkaca kadınların korunamadığı gerçeği, maalesef bizleri üzmekte ve adalete olan güvenimizi sarsmaktadır" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Geçen yıl 28 Eylül'de Gazi Caddesi'nde Arif Ergin, 2 ay önce boşanıp, cadde ortasında tartıştığı Zehra Gümüş'ü, yanında taşıdığı bıçakla 16 yerinden yaraladı. Yaralı kadın, caddedeki bir mağazaya sığındı. Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Gümüş, kurtarılamadı.