Çorum’da feci kaza: TIR dorsesi hafif ticari aracın üzerine devrildi! 2 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan Şengül G. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ile Şengül G., ekiplerin çalışmasıyla çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.