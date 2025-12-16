Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da feci kaza: TIR dorsesi hafif ticari aracın üzerine devrildi! 2 yaralı
Giriş Tarihi: 16.12.2025 16:17

Çorum'un Alaca ilçesinde TIR'ın dorsesi, hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Feci kaza, Sungurlu-Alaca kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Sinan Ç. yönetimindeki TIR'ın savrulan dorsesi, karşı yönden gelen Şaban G. idaresindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan Şengül G. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ile Şengül G., ekiplerin çalışmasıyla çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

