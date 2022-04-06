Çorum’da köy camisi yangında kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine Dodurga ve Oğuzlar belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, köye giderek yangına müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle cami kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki bir evde ise hasar oluştu.

Kuyucak Köyü Muhtarı Ahmet Aktaş, "Tarladaydık. Cami yanarken birisi içeri girip 'cami yanıyor, yetişin' diye anons yaptı. Bizde koştuk. İtafiye gelene kadar söndürmeye çalıştık. Ancak başarılı olamadık. Camimiz malesef yandı. Çok üzgünüz" dedi.