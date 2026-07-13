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Giriş Tarihi: 13.07.2026 22:49 Son Güncelleme: 13.07.2026 22:55

Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı... Kaza anı kamerada

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

İHA
Çorum’da otomobil ile motosiklet çarpıştı... Kaza anı kamerada
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Kaza, Zile Caddesi Söğütlü Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali G. idaresindeki 19 ACJ 150 plakalı Seat marka otomobil, "u" dönüşü yaparken H.İ.B. yönetimindeki 19 AFZ 932 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan F.B. yaralandı.

Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı... Kaza anı kamerada

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı... Kaza anı kamerada
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