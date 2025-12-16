Çorum’da otomobil TIR’ın dorsesine girdi: 22 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Gafurlu köyü yakınlarında meydana geldi. Enes Çavlu (22) idaresindeki 19 AFY 259 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden M.İ. yönetimindeki 71 ACV 778 dorse plakalı tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın dorsesinin altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan genç sürücü, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edilen Enes Çavlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Enes Çavlu'nun cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Enes Çavlu