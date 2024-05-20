Çorum’da paraşütçüyü kurtarmak için baraja giren gencin cansız bedenine ulaşıldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bir paraşüt etkinliği düzenlendi. Etkinlikte bir paraşütçü Boyabat Barajı'na düştü. O esnada gösteriyi izleyen Emirkan Şimşek (22) paraşütçüyü kurtarmak için baraj gölüne girdi.

Şimşek, bir süre sonra gözden kaybolurken paraşütçü ise yüzerek kıyıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine; AFAD, Çorum Belediyesi'ne bağlı İtfaiye dalgıç ekibi, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aynı zamanda bölgeye Samsun İl Jandarma Komutanlığından su altı arama kurtarma ekipleri de gönderildi.

Uzun süren çalışmaların ardından su altı arama kurtarma ekipleri tarafından Emirkan Şimşek'in (22) cesedi bulundu.

Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan ceset, otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.