Çorum’da park halindeki otomobil kurşunlandı

Olay, gece saatlerinde Ak Kent TOKİ Mahallesi 25. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi geldiği araçla Ü.G.'ye ait 19 TV 645 plakalı otomobile ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmada, otomobile mermi isabet ettiği ve sokak üzerinde boş silah kovanı bulunduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.