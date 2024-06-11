Çorum’da tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kaldı

Çorum'da Yusuf Ç. (66) Tatar köyünde tarlasını sürdüğü esnada devrilen traktörün altında kaldı. Traktörün devrildiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleriyle birlikte jandarma ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Ekipler tarafından traktörün altından çıkarılan Yusuf Ç. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yusuf Ç'nin ağır yaralı olduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.