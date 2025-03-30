Çorum’da yangın faciası: 19 yaşındaki Doğan Çördük hayatını kaybetti!

Dumandan etkilenen Fatma Ö. (45), Hacer S. (62), Dursun K. (82), Rüştü A. (75) ve Medine K. (81) Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bina içi ve dışında çalışma yaparken, Çördük'ün cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.