Costa Venezia İzmir’e yanaştı: 1200 turistle yola çıkmıştı!

"Sadece İzmir, Kuşadası veya İstanbul için değil güneydeki Antalya, Bodrum, kuzeydeki Trabzon gibi limanlarımızın daha aktif olarak çalışması gerektiğini ve Türkiye'nin 2023 hedeflerindeki 35 milyar dolarlık turizm gelirlerini elde etmesi için bizim de çorbada bir katkımız olması gerektiğini düşünüyorum."