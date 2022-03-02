Sağlık BakanlığıKoronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Omicron varyantı, Türkiye'de yaptığı pikten sonra 'Artık çözülme periyoduna girdi' diyebiliriz" dedi. "Türkiye'de şu an aşılanma oranı yüzde 50-60 arası. Normalleşme anlamında tam doz aşılı popülasyonun yüzde 70'in üzerine çıkması gerekiyor" ifadelerini kullanan Şener, "Özellikle bu son haftada ciddi düşüş var. Bu düşüşün önümüzdeki günlerde daha da belirgin olacağını düşünüyoruz. 3 büyükşehirde ülke nüfusunun büyük bir bölümü yaşıyor dolayısıyla sayılar düşmeye devam edecektir. Ankara, İstanbul ve İzmir'de düşüşün gerçekleşmesi sevindirici. Artık küçük ve orta ölçekli illere dikkat etmek gerek. 15 günlük yarıyıl tatili süresince büyük illerden küçük illere seyahatler oldu. Bu kısa gidiş gelişlerde virüs o kentlere taşındı" dedi.