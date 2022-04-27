Haberler Yaşam Haberleri Counter Strike 1.6 Hileleri 2022 | Para, Bot Atma, Görünmezlik ve Yer Çekimi Şifreleri: Counter-Strike CS 1.6 Hileleri!
Giriş Tarihi: 27.4.2022 14:45 Son Güncelleme: 27.4.2022 14:46

Counter Strike 1.6 Hileleri 2022 | Para, Bot Atma, Görünmezlik ve Yer Çekimi Şifreleri: Counter-Strike CS 1.6 Hileleri!

Counter Strike 1.6 Hileleri 2022 | Para, Bot Atma, Görünmezlik ve Yer Çekimi Şifreleri: Counter-Strike CS 1.6 Hileleri!

Tarihin en efsane oyunlarından bir tanesi olan Counter Strike serisinin en sevilen oyunlarından CS 1.6 gerek internet kafelerde gerekse online platformlarda oynanmaya devam ediyor. Eskimeyen oyun Cs 1.6’yı arkadaşlarıyla veya botlarla oynarken, hile yapmak isteyen oyuncular ise CS 1.6 hileleri aratmasını gerçekleştiriyor. İşte Counter Strike 1.6 hile kodları 2022 listesi…

Valve tarafından, 9 Kasım 2000 yılında çıkış yapan Counter Strike serisi, 7'den 70'e herkes tarafından sevilmiş ve oyun tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Serinin en sevilen oyunu ise pek çok oyun severe göre hala CS 1.6'dır. Gerek internet kafelerde gerekse online platformlarda üzerinden yıllar geçmesine rağmen oynanmaya devam eden Counter Strike 1.6'nın pek çok hile kodu da bulunmakta. Arkadaşlarıyla veya botlarla oynarken, hileleri aktif etmek isteyen oyuncular, 'CS 1.6 hileleri, Counter Strike 1.6 hile kodları listesi' aratmalarını gerçekleştiriyor.

CS 1.6 HİLELERİ NASIL AKTİF EDİLİR?

Counter Strike 1.6 şifreleri online platformlarda, başkalarına ait olan serverlarda çalışmaz. Sadece kendi kurduğunuz sunucular ve botlara karşı çalışmaktadır. Hileleri aktif etmek için öncelikle 'konsol' diye adlandırılan yeri açmanız gerekmektedir. Konsol tuşu klavyede ESC'nin altında bulunmaktadır. Hilelerin çalışması için ise 'sv_cheats 1' komutunu konsola yazıp enter tuşuna basmanız gerekmektedir.

Bu işlemi yaptıktan sonra kullanmak istediğiniz hileleri aşağıdan bularak oyununuza uygulayabilirsiniz;

COUNTER STRİKE 1.6 HİLE KODLARI LİSTESİ

sv_cheats 1: Oyundaki hileleri aktif etmek için kullanmanız gereken komuttur.

Sv_gravity 100: Yer çekimini ayarlamada kullanılan bu kod sayesinde oyun içerisinde uçabilirsiniz.

impulse 101: Para hilesidir. Oyunda sınırsız paraya ulaşabilirsiniz.

noclip: Bu hile kodu duvarların içerisinden geçmenizi sağlar.

bot_kill: Bu kod ile birlikte oyun içerisinde bulunan botların hepsini öldürebilirsiniz…

bot_knives_only 1: Oyun içerisindeki botların bıçak almasını sağlar.

changelevel harita ismi: Bu kod sayesinde oyunun içerisinden çıkmadan haritayı değiştirebilirsiniz…

bot_ pistols_only 1 : Oyun içerisindeki botların sadece tabancayla oynamalarını sağlar.

notarget: Bu kod sayesinde oyun içerisinde görünmez olursunuz.

nextmap: bu kod sıradaki mapi görmenizi sağlar.

restart: Oyunu yeniden başlatmanızı sağlar.

cl_bobcycle 0 – Silahın sabitlenmesini sağlar

gl_spriteblend 1: Silahın nişangâhının belirginleşmesini sağlar

+reload: Otomatik şarjör değiştirir.

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Counter Strike 1.6 Hileleri 2022 | Para, Bot Atma, Görünmezlik ve Yer Çekimi Şifreleri: Counter-Strike CS 1.6 Hileleri!
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