Haberler Yaşam Haberleri CS GO Crosshair Kodları Nedir? CS GO Crosshair Kodu Nasıl Yapılır, Renk Ayarı Kısayolu Ne?
Giriş Tarihi: 26.7.2022 14:03 Son Güncelleme: 26.7.2022 14:03

CS GO Crosshair Kodları Nedir? CS GO Crosshair Kodu Nasıl Yapılır, Renk Ayarı Kısayolu Ne?

Counter-Strike: Global Offensive ya da bilinen kısa adıyla CS GO, Valve ve Hidden Path Entertainmen tarafından geliştirilen çevrimiçi birinci şahıs nişancı oyunudur. Bu oyunda oyuncuların ve takımın işini kolaylaştıracak pek çok seçeneği bir arada bulmak mümkün. Bahsi geçen seçenekleri kullanmak için belirli bazı kodlar vardır, CS GO kullanıcılarının merak ettiği crosshair kodları hakkındaki detaylı bilgileri sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

CS GO Crosshair Kodları Nedir? CS GO Crosshair Kodu Nasıl Yapılır, Renk Ayarı Kısayolu Ne?

Dünya genelinde en çok tercih edilen sanal oyunlardan birisi olan Counter Strike Global Offensive yani CS GO, oyun içinde takım ya da bireysel olarak birçok özelleştirme yapabilme imkanı sunmaktadır. Bu özelleştirme seçeneklerinden birisi de crosshair özelliğidir. Özellikle profesyonel oyunların tercih ettiği crosshair ayarları için kullanılması gereken crosshair kodları nelerdir? Crosshair renk kodları nelerdir? Bu soruların yanıtlarını içeriğimizde inceleyeceğiz. İşte ayrıntılar...

CS GO Crosshair Kodları Ve Renk Ayarı Kısayolu Nedir?

Profesyonel CS GO oyunlarının neredeyse hepsi kendilerine ve oyun tarzlarına ait bir nişangah ayarları yapmaktadır. CS GO crosshair ayarları crosshairin boyutunu, rengini, şeklini ve kalınlığını değiştirmeye ayrıca oyunu da kişiselleştirmeye yarar. Crosshair ayarlaması konsol üzerinden yapılmaktadır ve varsa beğenilen profesyonel oyuncuların crosshair kodlarını kendinize uygun bir şekilde ekleyebilmeniz mümkündür. Manuel olarak girebileceğiniz crosshair ve crosshair renk kodları ise şunlardır;

  • cl_crosshairalpha "255". Crosshair'ın ne kadar saydam olacağını belirler bunu herkes 255 de kullanır.
  • cl_crosshaircolor "5". Bu crosshair renginizi belirler.
  • cl_crosshairdot "X" (Orta Nokta)
  • cl_crosshairgap "-3" (Crosshair Boşluğu)
  • cl_crosshairsize "3" (Crosshair Uzunluğu)
  • cl_crosshairusealpha "1" (Crosshair Saydamlığı)
  • cl_crosshairthickness "1" (Crosshair Kalınlığı)
  • cl_fixedcrosshairgap "-7" (Crosshair Ara Boşluğu)
  • cl_crosshair_outlinethickness "1" (Crosshair Dış Çizgi Kalınlığı)
  • cl_crosshair_drawoutline "0" (Crosshair Dış Çizgi Ayarı)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Maaş farkları için Bakanlıktan açıklama! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi belli oldu! Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih netleşti
Son dakika: Son dakika: Selahattin Demirtaş'ı yalanını PKK itirafçısı çürüttü! Kandil'den emir aldı sokak çağrısı yaptı
Değeri tam 828 milyon! Oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'ten "Arsama çöktüler" ihbarı!
Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı’nı takipten çıkmasının sebebini açıkladı: O cümlesi zoruma gitti!
YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? 2022 YKS tercihleri ÖSYM AİS ile erişime açılacak!
YKS üniversite taban puanları 2022 listesi ile sıralama ve kontenjan tablosu: 2 - 4 Yıllık 2022 YKS taban puanları ÖSYM ile yayında!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! NATO, Tahran Zirvesi, Tahıl Koridoru, 2023 seçimleri...
LGS LİSE NAKİL İŞLEMLERİ 2022 | Lise nakil işlemleri nasıl yapılır, ne zaman? MEB ile boş kontenjanlar ve nakil tarihleri
Son dakika haberleri: Kandilli Rasathanesi ve AFAD peş peşe duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Aile Destek Programı başvuru ekranı 2022: e-Devlet ile Aile Destek Programı/Paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 450 - 600 TL ödeme yapılacak!
ARKADAŞINA GÖNDER
CS GO Crosshair Kodları Nedir? CS GO Crosshair Kodu Nasıl Yapılır, Renk Ayarı Kısayolu Ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA