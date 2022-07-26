CS GO Crosshair Kodları Nedir? CS GO Crosshair Kodu Nasıl Yapılır, Renk Ayarı Kısayolu Ne?

Dünya genelinde en çok tercih edilen sanal oyunlardan birisi olan Counter Strike Global Offensive yani CS GO, oyun içinde takım ya da bireysel olarak birçok özelleştirme yapabilme imkanı sunmaktadır. Bu özelleştirme seçeneklerinden birisi de crosshair özelliğidir. Özellikle profesyonel oyunların tercih ettiği crosshair ayarları için kullanılması gereken crosshair kodları nelerdir? Crosshair renk kodları nelerdir? Bu soruların yanıtlarını içeriğimizde inceleyeceğiz. İşte ayrıntılar...

CS GO Crosshair Kodları Ve Renk Ayarı Kısayolu Nedir?

Profesyonel CS GO oyunlarının neredeyse hepsi kendilerine ve oyun tarzlarına ait bir nişangah ayarları yapmaktadır. CS GO crosshair ayarları crosshairin boyutunu, rengini, şeklini ve kalınlığını değiştirmeye ayrıca oyunu da kişiselleştirmeye yarar. Crosshair ayarlaması konsol üzerinden yapılmaktadır ve varsa beğenilen profesyonel oyuncuların crosshair kodlarını kendinize uygun bir şekilde ekleyebilmeniz mümkündür. Manuel olarak girebileceğiniz crosshair ve crosshair renk kodları ise şunlardır;