Haberler Yaşam Haberleri CS GO Isınma Bitirme Kodu Nedir? CS GO Isınma Süresi Bitirme Kodu Nasıl Yapılır?
Giriş Tarihi: 27.7.2022 14:25 Son Güncelleme: 27.7.2022 14:25

CS GO Isınma Bitirme Kodu Nedir? CS GO Isınma Süresi Bitirme Kodu Nasıl Yapılır?

Oyuncuların arkadaşları ile online olarak aynı sunucu üzerinden oynamalarına imkan tanıyan oyunlardan birisi olan CS GO, diğer ismiyle Counter Strike Global Offensive bugün de olmak üzere piyasa çıktığı günden beri favori online oyunların ilk sıralarında gelmektedir. CS GO oynarken hızlı olmak ve vakit kazanarak oyunda daha çok zaman geçirmek isteyenler ısınma süresini bitirmek istemektedir. Bunu nasıl yapacağını merak eden CS GO oyuncuları için, cs go ısınma bitirme kodu hakkında detaylara değineceğiz.

CS GO Isınma Bitirme Kodu Nedir? CS GO Isınma Süresi Bitirme Kodu Nasıl Yapılır?

CS GO'da oyuncular, ortak sunucuda oynayacakları raunda başlamadan evvel oynamaları gereken ısınma bölümünde yaklaşık yarım dakika kadar vakit geçirmeleri gerekmektedir. Bu süreyi atlamak ve ısınma süresini bitirmek isteyen oyuncular için ısınma bitirme kodu mevcuttur. Peki, cs go ısınma nasıl geçirilir? Bu sorunun yanıtını ve cs go ısınma süresi bitirme hakkında detayları sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

CS GO Isınma Süresi Bitirme Kodu

CS GO oyuncuları, takımlarıyla birlikte oynayacakları raun öncesi yaklaşık 15-20 saniyelik bir ısınma turu yapmaktadırlar, bu ısınma süresi oyunun sürümünde mevcut olan bir özellik. Bahsi geçen bu özellikten bazı oyuncular faydalanmak istememektedir. Isınma bitirme kodunun ne olduğunu ve nasıl etkinleştirileceğini şöyle sıralayabiliriz;

İlk adımda yapılması gereken klavyedeki 'é' tuşuna basarak konsolun açık olup olmadığını kontrol edip, eğer açık değilse oyun ayarlarından açmak gerekmektedir. Konsolu aktif hale getirdikten sonra kutucuğa "mp_warmup_end" kodunu girerek ısınma bitirme işlemini gerçekleştirmiş, ısınma süresi bitirme kodunu aktifleştirmiş olursunuz.

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CS GO Isınma Bitirme Kodu Nedir? CS GO Isınma Süresi Bitirme Kodu Nasıl Yapılır?
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