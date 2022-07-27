CS GO Isınma Bitirme Kodu Nedir? CS GO Isınma Süresi Bitirme Kodu Nasıl Yapılır?

CS GO'da oyuncular, ortak sunucuda oynayacakları raunda başlamadan evvel oynamaları gereken ısınma bölümünde yaklaşık yarım dakika kadar vakit geçirmeleri gerekmektedir. Bu süreyi atlamak ve ısınma süresini bitirmek isteyen oyuncular için ısınma bitirme kodu mevcuttur. Peki, cs go ısınma nasıl geçirilir? Bu sorunun yanıtını ve cs go ısınma süresi bitirme hakkında detayları sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

CS GO Isınma Süresi Bitirme Kodu

CS GO oyuncuları, takımlarıyla birlikte oynayacakları raun öncesi yaklaşık 15-20 saniyelik bir ısınma turu yapmaktadırlar, bu ısınma süresi oyunun sürümünde mevcut olan bir özellik. Bahsi geçen bu özellikten bazı oyuncular faydalanmak istememektedir. Isınma bitirme kodunun ne olduğunu ve nasıl etkinleştirileceğini şöyle sıralayabiliriz;

İlk adımda yapılması gereken klavyedeki 'é' tuşuna basarak konsolun açık olup olmadığını kontrol edip, eğer açık değilse oyun ayarlarından açmak gerekmektedir. Konsolu aktif hale getirdikten sonra kutucuğa "mp_warmup_end" kodunu girerek ısınma bitirme işlemini gerçekleştirmiş, ısınma süresi bitirme kodunu aktifleştirmiş olursunuz.