CSO Ada Ankara’da dopdolu nisan takvimi: Yüzlerce sanatseverleri ağırlayacak

Nisan ayı programı kapsamında bu akşam saat 20.00'da, otizmli müzisyenlerin çoğunlukta olduğu, engelli müzisyenlerden oluşan Bizim Orkestra, Bankkart Mavi Salon'da sahne alacak. Aynı gün Fuaye'de "Ukulele ile Masal Anlatıcılığı Atölyesi" minikler için kapılarını açacak. Yine 3 Nisan'da Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün "Trio Anka" konseri sanatseverle buluşacak.

4 Nisan'da çocuklar için "Yaratıcı Yazarlar Atölyesi" ile "Ritim Atölyesi" kapılarını açacak. 39. Ankara Müzik Festivali kapsamında Ankara Festival Orkestrası yine aynı gün Ziraat Bankası Ana Salon'da konser verecek. 4 Nisan'da Ankara Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü de "Yaşam Döngüsü" gösterisiyle sahne alacak.

5 Nisan'da Fuaye'de "Resim Atölyesi" açılacak, Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü "Çocuklar İçin Müzik ve Opera" konseri ile sahneye çıkacak. 39. Ankara Müzik Festivali kapsamında "Ensemble Orochi Konseri" de aynı gün gerçekleştirilecek. 6 Nisan'da Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, "Cingöz'ün Oyunu" ile sahne performansını sergileyecek. Yine 6 Nisan'da Ahşap Boyama Atölyesi Fuaye'de, "Kidconcerts ile Mevsimler: İlkbahar Konseri" ise Bankkart Mavi Salon'da sahnelenecek. 7 Nisan'da Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile CSO sanatçılarının yeni konserleri sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

8 Nisan'da Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, "Türk Dünyası Gönül Coğrafyası" isimli konser verecek. Ayrıca aynı gün Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün yeni bir konseri daha olacak. 9 Nisan'da Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, "Necmettin Akben ile Dillerden Gönüllere Konseri" ile sahnenin yeni sahibi olacak. Ankara Devlet Tiyatroları'nın "Çarpışma" gösterisi 9-10 Nisan tarihlerinde sahnelenecek.

10 Nisan'da Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, konserlerine devam edecek. 11 Nisan'da alternatif müziğin sevilen ismi Eda Baba, Bankkart Mavi Salon'da sahne alacak. Aynı gün Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ise "Mehmet Özbek'e Saygı Konseri"ni icra edecek. 12 Nisan'da "Ensemble Archi Tektürk Piyanolu Trio ile Beethoven Senfoniler" konseri Bankkart Mavi Salon'da olacak. Aynı gün Nükhet Duru ve Ahmet Baran Orkestrası, "50. Sanat Yılı Anısına Konseri" ile Ziraat Bankası Ana Salon'da sanatseverlerle buluşacak.

13 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, eşsiz konserlerine bir yenisini daha ekleyecek. Aynı gün "Kuzey Kutbu Krallığı Çocuk Oyunu" da saat 15.00'da kapılarını açacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin "3 Tenor" konseri, 13-14 Nisan tarihlerinde Tarihi Salon'da sanatseverleri ağırlayacak. 14 Nisan'da CSO sanatçılarının konserleri devam edecek. 15 Nisan'da Berlin Europa Senfoni Oda Orkestrası, "Hünkar Senfonisi" ile dikkat çekici bir konsere imza atacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin "Dr. Mucize" gösterisi 15-16 Nisan tarihleri arasında Tarihi Salon'da olacak. Devlet Çoksesli Korosu'nun "Aurora" isimli konseri ise 16 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak. Aynı gün 39. Ankara Müzik Festivali kapsamında "Orkestra Akademik Başkent Konseri" Bankkart Mavi Salon'da gerçekleştirilecek.

17 Nisan'da Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 18 Nisan'da Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ile Devlet Çoksesli Korosu, heyecan verici konserlerine birer yenilerini daha ekleyecek. 19 Nisan'da 39. Ankara Müzik Festivali kapsamında "Piero Odorici & Roberto Rossi Quintet Konseri" Tarihi Salon'da kapılarını açacak. Yine 19 Nisan'da Ankara Devlet Sahne Sanatları Çocuk Topluluğu, "Bim Bam Bom" isimli renkli gösterisiyle sahne alacak.

21 Nisan'da Ankara Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, "Ferdi Tayfur Anısına-Hatıran Yeter" isimli konseriyle usta sanatçıyı anacak. Aynı gün CSO sanatçıları Bankkart Mavi Salon'da yeni bir konser daha verecek. 22 Nisan'da Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından "Tempi Felici Napoliten Orkestrası" isimli konser, Ziraat Bankası Ana Salon'da sanatseverlerle buluşacak. 23 Nisan'da Bateri Çocuk Orkestrası, "Küçük Eller, Büyük Ritimler" isimli bir başka renkli etkinlikte sahne alacak. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel resim atölyesi ile yaratıcı drama atölyesi de Fuaye'de kapılarını açacak.

24 Nisan'da "Yamandu Costa & Orkestra Akademik Başkent Konseri" ile Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun 23 Nisan özel konseri sahnelenecek. 26 Nisan'da Ankara Devlet Tiyatroları, "Yaşam Döngüsü" oyunu ile bir kez daha sahneye çıkacak. 28 Nisan'da Ankara Müzik Festivali kapsamında "Semplice Quartet Konseri", Tarihi Salon'da sanatseverlerle buluşacak. Aynı gün CSO sanatçılarının heyecan verici bir başka konseri Bankkart Mavi Salon'da gerçekleştirilecek.

29 Nisan'da Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin "Barok Akşamı" konseri sahnelenecek. 30 Nisan'da ise Ankara Devlet Sahne Sanatları Çocuk ve Gençlik Topluluğu, Rusya Devlet Akademik Senfoni Orkestrası ve Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından konserler verilecek.