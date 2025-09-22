Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Netanyahu’nun kıyaslandığı alt yazıya soruşturma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aynı cümlede kıyaslandığı alt yazı nedeniyle bir televizyon kanalı hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman zalimin karşısında, mazlumların ve mağdurların yanında duran; adalet çağrısının öncüsü olan bir lider olduğunu belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Gazze'de insan haklarını hiçe sayarak bebekleri, kadınları ve masum sivilleri katleden Netanyahu'nun adı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı cümlede zikredilmesi; Cumhurbaşkanlığı makamına, devletimize ve aziz milletimize açık bir saygısızlıktır. Vicdanla, adaletle ve insanlık onuruyla asla bağdaşmayan bu çirkin algı operasyonları, Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece milletimiz için değil tüm insanlık için sürdürdüğü onurlu mücadeleyi asla gölgeleyemeyecektir" dedi.