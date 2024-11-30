Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ödül alan Koşal SABAH’a konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri, Türkiye'nin kültürel mirasını yaşatan ustaları onurlandırdı. 25 kişinin ödüllendirildiği törende, Kocaeli'den de iki isim ödül aldı. Hereke'nin ipek halı dokuma ustası Nuray Kıvanç ve Geleneksel Tığ ve Şiş Örücülüğü ustası Asime Koşal, ödüle layık görülerek Kocaelileri gururlandırdı.

TEK ELLE ÖRGÜ ÖRÜYOR

Gölcük'te ikamet eden Şiş Örücülüğü Ustası Koşal ile atölyesinde özel bir röportaj gerçekleştirdik. 1999 depreminde eşini ve iki çocuğunu kaybeden ve kendisi de üç gün boyunca enkazda kalan Koşal, sağ kol ve sağ bacağını kaybetti. Hayata tutunmak için tek elle örgü ördüğünü dile getiren Koşal, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alırken heyecanlandığını söyledi.

BU SANATLA HAYATA TUTUNDUM

"Depremde eşimi, iki çocuğumu kaybettim. Kendim de üç gün enkazda kaldım. Sağ kol ve sağ bacağımı kaybettim.Bu sanat ile hayata tutundum. Yaşayan İnsan Hazineleri, Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın yaşayan insan mirası, yani bu unutulmaya yüz tutmuş miraslarımızın temsilcisiyiz biz. Bana sosyal medyadan görüp ulaştılar. Daha sonra evraklarımızı gönderdik. Bu ödüle layık olduk. Davet ettiler ve 28 Kasım'da ödülümüzü bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan aldık."

TEK ELLE ÖRGÜ ÖRÜNEBİLECEĞİNİ GÖSTERMEK İSTEDİM

"Örgü örmek benim için daha çok hayata tutunmak için bir amaç. Ayrıca bir de engellilere yönelik bir farkındalık yaratmaktı amacım. Ve bunu da yarattığıma inanıyorum. Dünyada birçok insana, birçok kişiye tek elleriyle de örgü örebileceklerini göstermek istedim."

EL EMEĞİ ÇOK KIYMETLİ

"Benim var olma sebebim aslında bir nevi de umudunu kaybetmişlere umut olmak. Yani insanın oturduğu yerden de azimle, kendine inanarak bir şeyleri başarabileceğini göstermekti. Ben bu başarıya ulaştığıma inanıyorum. El emeği gerçekten çok kıymetli. İlmek ilmek atılan bir şey. Yani kıymeti bilinirse toruna kadar miras kalacak bir emek aslında bu. Tek elle örgü örmek bana Allah'ın verdiği bir mucizeydi. Bunu başarabilmek hayata tutunmamın en büyük sebebi oldu." dedi