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Giriş Tarihi: 6.2.2022 12:47 Son Güncelleme: 6.2.2022 13:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına yönelik hakaret içerikli paylaşımlara 4 gözaltı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlığına yönelik hakaret içerikli paylaşımlara 4 gözaltı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmesinin ardından sosyal medyada sağlığına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 8 kişiden 4'ü, yakalandı. Eski milli yüzücü ve 2011 Survivor birincisi Derya Büyükuncu'dan skandal bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından helva görseli paylaşarak, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" ifadelerini kullanmıştı. Büyükuncu,  yurtdışında olduğu için gözaltına alınamadığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmesinin ardından sosyal medyada sağlığına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 8 kişiden 4'ü, yakalandı.

Eski milli yüzücü ve 2011 Survivor birincisi Derya Büyükuncu'dan skandal bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından helva görseli paylaşarak, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" ifadelerini kullanmıştı. Büyükuncu, paylaşımın ardından harekete geçen güvenlik birimleri yurtdışında olduğu için gözaltına işlemi yapamadığı öğrenildi. Ayrıca hakaret eden sosyal medya hesaplarının hangi illerde olduğu ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri, sanal devriye ile sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığına yönelik provokatif paylaşımları incelemeye aldı. Bu kapsamda, Erdoğan çiftine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edildi, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 4'ünü gözaltına alan polis, 'Derya Büyükuncu' isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu, Samsun'daki hesabın sahibinin yasal olmayan yollardan yurt dışına çıktığını tespit etti. Gözaltına alınan 4 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği belirtildi.

İSTANBUL'DAN 7, YURTDIŞINDAN 6 HESAPTAN HAKARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmesinin ardından sosyal medyada sağlığına yönelik hakaret içerikli paylaşımların yapıldığı illerde ortaya çıktı. İstanbul'dan 7, Ankara'dan 6, Bursa'dan 2, Antalya'dan 1,Samsun'dan 1, Kocaeli'nden 1, Aydın'dan 1, Şırnak'tan 1, Tekirdağ'dan 2, Hatay'dan 1 ve yurtdışdan 6 hesaptan hareket içerilikli paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına yönelik hakaret içerikli paylaşımlara 4 gözaltı
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