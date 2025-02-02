Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ardahan AK Parti İl Kongresi’ne Katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ardahan Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongreye, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ahmet Arslan, bölge milletvekilleri, belediye başkanları, eski ve yeni il başkanları, teşkilat mensupları ve partililer yoğun katılım gösterdi. Kongrede, Ardahan AK Parti İl Başkanlığı'na seçilen Hakan Aydın kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Aydın, "Görevi devraldığım dava arkadaşım Ersin Yılmaz'a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedefler doğrultusunda, bu kutlu davada sonuna kadar var gücümüzle çalışacağız. Milletvekilimiz Kaan Koç ile birlikte memleketimizin geleceği için el birliğiyle mücadele edeceğiz" dedi.

"Batıda Ne Varsa Doğuda da O Olacak"

Ardahan AK Parti Milletvekili Kaan Koç da konuşmasında, eğitimden sağlığa, hayvancılıktan turizme kadar her alanda Ardahan'ı daha iyi bir noktaya getirmek için çalıştıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, batıda ne varsa doğuda da o olacak. 22 yıllık AK Parti iktidarında Ardahan'a önemli yatırımlar yapıldı. Bunları görmezden gelmek mümkün değil. Bundan sonra da şehrimizi daha ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ardahan, Tarım ve Hayvancılıkta Stratejik Bir Konuma Sahip"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise konuşmasında Ardahan'ın, tarım ve hayvancılık alanında önemli bir merkez olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Dünyada ne olursa olsun tarım ve hayvancılık her zaman stratejik sektörler arasında yer alacaktır. Ardahan, bu açıdan şanslı illerden biri" dedi. Ayrıca, Ardahan'ın Karadeniz, Kafkasya ve Orta Doğu'nun kavşağında yer alan stratejik bir il olduğunu belirtti. Bölgedeki kalkınma projelerine de değinen Yılmaz, "Bazı kesimler bu bölgeyi karıştırmak istiyor. Onlar barış değil, çatışma istiyorlar. Ancak biz, devletler olarak barışı tesis edecek ve bu sayede bölgemizin refah seviyesini yükselteceğiz" dedi. Ulaşım projelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Pekin'den başlayan demir yolu projesi, Bakü-Tiflis-Kars güzergahından Londra'ya kadar uzanıyor. Tarihte olduğu gibi bugün de bölgemiz büyük bir lojistik merkez olma potansiyeline sahip. Ticaretin gelişmesiyle birlikte bölgenin nüfusu ve refahı da artacak" şeklinde konuştu.

"Turizm Potansiyelini Artıracağız"

Ardahan'ın turizmde de önemli bir merkez haline gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Yılmaz, "Yalnızçam Kayak Merkezi, yapılan yatırımlarla kış turizminde önemli bir konuma geldi. Kar, bazen külfet gibi görünse de doğru değerlendirildiğinde büyük bir nimettir. Çıldır Gölü de bölgenin en büyük turizm değerlerinden biri. Burasını bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Sağlık ve Ulaşım Alanında Büyük Yatırımlar Yapıldı"

Sağlık yatırımları hakkında bilgi veren Yılmaz, "160 yatak kapasiteli Ardahan Devlet Hastanesi'nin yanı sıra, Posof ve Çıldır'da açılan hastanelerle sağlık altyapımızı güçlendirdik. 14 aile sağlığı merkezi ve 53 sağlık evi ile vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdık" dedi. Ulaşım alanında gerçekleştirilen projeleri de anlatan Yılmaz, "Ardahan-Posof Ilgar Tüneli, Çıldır-Aktaş yolu, Göle Çevre Yolu ve Ardahan Güney Çevre Yolu gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Sahara Tüneli projesiyle Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayarak büyük bir ekonomik gelişme sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Üniversite, Şehrin Gelişimine Katkı Sağlayacak"

Ardahan Üniversitesi'nin bölgenin gelişimi açısından önemli bir kazanım olduğunu belirten Yılmaz, "AK Parti iktidarından önce bu şehre bir üniversite kurulacağı söylense kimse inanmazdı. Bugün Ardahan'ın bir üniversitesi var. Şehir merkezine uzak olsa da zamanla bu mesafenin ortadan kalkacağına inanıyorum" dedi.

"AK Parti, Ben Değil Biz Anlayışıyla Hareket Ediyor"

Kongrede görev değişimiyle ilgili konuşan Yılmaz, "Bugün bir bayrak değişimi yaşanıyor. Ersin Yılmaz kardeşimiz, bayrağı Hakan Aydın kardeşimize devredecek. Her iki kardeşimize de başarılar diliyoruz. AK Parti, ben diyenlerin değil, biz diyenlerin partisidir. İl Başkanımız da bu anlayışla görevine devam edecek. Birlik ve beraberlik çok önemli. Milletvekilimiz, il başkanımız, teşkilatlarımız, kadın ve gençlik kollarımız ile belediye başkanlarımızın hepsine büyük sorumluluk düşüyor" dedi. Kongrenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı salondaki katılımcılara izletildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ardahan Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Hayrettin Çiçek ile bir araya geldi. Programın sonunda Yılmaz ve beraberindekiler, Ardahan Üniversitesi Konuk Evi'nde iş dünyasıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı.