Cumhuriyet coşkusu Cudi Dağı’nda

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla etkinlikler düzenleniyor. Şırnak'ın Silopi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Cudi Dağı'nda etkinlik düzenlendi. Katılımcılar, Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde bir araya gelerek yürüyüşe geçti. Etkinlik sırasında dağın etekleri ve zirve bölgesinde Türk bayrakları açıldı. Cudi Dağı'ndaki şehitlik ziyaret edildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde doğaseverler, Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında Sultan Dağları'nın en yüksek zirvesi 2647 rakımlı Gelincikana'ya tırmanıp Türk bayrağı açtı. İlçede faaliyetlerini sürdüren Çay Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ÇAYDOS) üyeleri, gerçekleştirdikleri tırmanışla cumhuriyetin 102'nci yılını kutladı ve Adem Kurt'u anma etkinliği düzenledi. Kulüp üyesi 65 dağcı, Sultan Dağları ve Ege Bölgesi'nin en yüksek zirvesi olan Gelincikana'ya tırmandı.